РИАМО - 14 окт. Волонтерский оперштаб «#МыРядом» начал функционировать в Подмосковье, он принимает заявки жителей каждый день, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

На сайте штаб.волонтермо.рф жители региона могут обратиться за помощью по дому, доставкой продуктов, лекарств, психологической поддержкой. Чтобы получить необходимую помощь, нужно нажать на кнопку «Мне нужна помощь».

«Можно также позвонить на горячую линию оперативного штаба 8 (800) 201-91-21, которая работает с 8 до 24 часов. Колл-центр обрабатывает заявки со всей Московской области, после чего координаторы передают их добровольцам в городских округах», – уточняется в сообщении.

Пользователи мессенджера Telegram могут круглосуточно оставить запрос в волонтерском чате https://t.me/toyouhelpbot с помощью подсказок бота.

По вопросам качества и доступности медицинских услуг в Подмосковье сайт переадресует посетителя в Telegram-чат конкретного городского округа. В чатах главврачи и заместители быстро отвечают на вопросы и разбираются в проблемных ситуациях. Чаты созданы Общественной палатой Московской области.

Сайт штаб.волонтермо.рф принимает в свои ряды всех желающих стать волонтерами. Для этого необходимо нажать на кнопку «Хочу помочь».

Большинство просьб, направляемых оперштабу волонтеров «#МыРядом», касаются доставки продуктов и лекарств людям, которые сидят на карантине.

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Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 14 231 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 429 больных. В Москве - 4 573.

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.