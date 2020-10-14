РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. Лестницу на детской площадке в городском парке подмосковного Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на лестнице одного из МАФов плохо закреплена ступенька.

«Сотрудниками администрации горокруга Красногорск проведен осмотр детской игровой площадки. Факт подтвердился. Работы проведены, игровые элементы площадки приведены в надлежащее состояние», - сообщил замглавы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Он отметил, что обслуживание данной детской игровой площадки проводят сотрудники МАУК «Парки Красногорска», согласно графику осмотра.

«Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», - заключил Волосевич.

Автор отметил сообщение как успешно решенное.