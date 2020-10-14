РИАМО - 14 окт. Первый в России магазин органических продуктов и товаров «Рожь да лен», прошедший европейскую сертификацию, открылся в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Магазин «Рожь да лен» стал первым и единственным в России, прошедшим сертификацию по европейскому стандарту (RU-BIO-141). Евролист гарантирует отсутствие в продуктах ГМО, ядохимикатов и минеральных удобрений, стимуляторов роста и антибиотиков, а также официально позволяет продавать только органические продукты», - говорится в сообщении.

При этом 90% продуктового ассортимента составляют товары отечественных и подмосковных производителей. Политика экологичности распространяется и на упаковку товаров, и на работу с отходами.

«В основном всю продукцию можно купить в свою тару. Если требуется упаковка, то приоритет отдается бумажной и металлической – той, которая подлежит переработке. Пластиковых пакетов для покупок здесь тоже не найти, а бумажные стоят очень дорого, но это не для заработка, а для стимуляции покупателей приходить в магазин со своими сумками и авоськами», - сказала сооснователь магазина органических продуктов zerowaste товаров «Рожь да лен» Олеся Ермолина.

Она уточнила, что магазин в своей работе ориентируется на политику Московской области по раздельному сбору мусора, 99,9% образующихся отходов деятельности магазина сдаются на переработку или утилизируются с помощью измельчителя пищевых отходов.

В настоящее время под брендом «Рожь да лен» в Реутове также работает интернет-магазин Rozhdalen.ru, в условиях повышенных мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции существенно расширены варианты доставки покупок на дом.

В магазине представлены: хлеб, молочные и мясные продукты, овощи, фрукты, бакалея, а также бытовая «зеленая» химия и косметика.