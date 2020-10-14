РИАМО - 14 окт. 13 829 подмосковных семей распорядились средствами регионального материнского капитала в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

5576 семей из общего числа потратили маткапитал на улучшение жилищных условий, 1281 семья – на получение образования ребенком, и 6 972 семьи выделили маткапитал на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей.

«Право на получение ежегодной выплаты имеет семья, у которой есть неиспользованный сертификат и при условии рождения (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В 2020 размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. В 2021 сумма будет такой же.

Если часть средств регионального материнского (семейного) капитала была частично использована, то заявитель имеет право на ежегодную выплату в текущем году в размере не более 50 тысяч рублей, а в 2021 году в размере остатка средств материнского капитала за вычетом размера ежегодной выплаты, полученной в 2020 году.

Заявление на выплату за 2020 год подается в управлении соцзащиты населения не позднее 1 апреля 2021 года, а за 2021 год - не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года.

Для получения ежегодной выплаты необходимо обратиться с полным комплектом документов в управление социальной защиты населения.