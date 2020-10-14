РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 окт. В Щелкове ищут 40-летнего мужчину, который пропал 17 сентября, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В правоохранительные органы обратились родственники 40-летнего жителя Москвы с заявлением о его исчезновении. С 16 по 17 сентября мужчина находился в гостях у своих детей в городе Щелково, после того, как он вышел на улицу, больше ни по адресу Щелкове, ни по адресу в Москве мужчина не появился.

«По предварительным данным, 17 сентября 2020 года в период времени с 15:00 до 17:00 мужчина вышел из квартиры, расположенной в городе Щелково по улице Заречная, дом 9, после чего не вернулся и на связь с родственниками не вышел», - говорится в сообщении.

Приметы мужчины: на вид 40 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темные, коротко стриженные. Был одет: черная футболка с надписью «Я русский», черные джинсы, черная джинсовка, черные ботинки. При себе имел телефон марки Sony черного цвета, на шее золотая цепочка с золотым крестом, тесемка с крестом из дерева.

Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении гражданина либо об обстоятельствах его исчезновения, просьба сообщить всю информацию в следственный отдел города Щелкова по телефону: 8(927) 174-50-55.