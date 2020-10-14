РИАМО - 14 окт. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Стек» о нарушении Закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба компании «Стек» на действия (бездействие) фирмы «Дмитровтеплосервис» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронный конкурс, где участвовать могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Конкурс был объявлен на проведение работ по приведению действующих коммерческих узлов учета газа в котельных.

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Стек» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.