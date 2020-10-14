РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. Жители подмосковного Красногорска смогут побывать на концерте «Акустическая «Рокстория» местного сообщества рок-музыкантов 31 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Акустическая «Рокстория» приглашает на тематический концерт 31 октября. Мероприятие под названием «Пираты городских морей» пройдет в одном из городских кафе», - говорится в сообщении.

Проект «Акустическая «Рокстория» - это серия тематических концертов рок-музыки на открытом воздухе летом и в уютных акустических залах в осенне-зимний период.

Гостей вечера ждут квест от команды Live Red Quests и другие конкурсы, армрестлинг на бочке, живые попугаи в фотозоне, колоритный ведущий, аквагрим и живая программа от резидентов городского сообщества музыкантов «Рокстория».

«Свободный микрофон традиционно будет открыт любому желающему. Записаться на выступление в свободном микрофоне и задать другие интересующие вопросы можно в сообщениях группы «Рокстории» или по электронной почте rockstorya@yandex.ru», - добавляется в материале.

Мероприятие пройдет в пабе по адресу: Красногорск, улица Циолковского, дом 7. Начало в 19:00. Вход бесплатный.