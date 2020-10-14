РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 окт. В связи с плановыми работами 15 октября будет отключена электроэнергия в ряде населенных пунктов городского округа Щелково, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с производством плановых работ будет произведено отключение подачи электроэнергии в нескольких населенных пунктах Щелкова», - говорится в сообщении.

В четверг с 9:00 до 14:00 будет отключена электроэнергия в деревнях Новая Слобода и Камшиловка, с 10:00 до 16:00 электричества не будет в деревнях Костыши, Маврино, Машино, Бартеньки, Коняево.