РИАМО - 14 окт. В результате дорожно-транспортного происшествия, в котором автомобиль такси упал в реку Яузу, погиб один человек, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Инцидент произошел в 7:48 по адресу: Костомаровская набережная. Автомобиль такси пробил ограждение и упал в реку Яузу. В результате ДТП погиб водитель», - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают специалисты. Выясняются обстоятельства ДТП.