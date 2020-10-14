РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 окт. В подмосковных Котельниках в торгово-развлекательном комплексе ООО «Мега Белая Дача» не в полном объеме оформлялась техническая документация, сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора проверил соблюдение норм по технической эксплуатации здания торгово-развлекательного комплекса ООО «Мега Белая Дача» в городском округе Котельники.

«В ходе проверки инспекторы установили, что служба эксплуатации осуществляла текущие и общие осмотры конструкций и инженерного оборудования объекта в установленные сроки. Однако в торгово-развлекательном комплексе ООО «Мега Белая Дача» не в полном объеме, предусмотренном утвержденным положением по технической эксплуатации, оформлялась техническая документация», - говорится в сообщении.

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований технических регламентов, проектной документации и положения по технической эксплуатации поднадзорного объекта.

«Собственник здания должен устранить все нарушения до первого марта 2021 года. В случае невыполнения требований будут применены меры административного воздействия», - сказал Гарибян.