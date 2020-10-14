РИАМО - 14 окт. Для улучшения ситуации с коронавирусом с 19 октября в столице в государственных школах учеников с 6-11 классы переведут на дистанционное обучение, негосударственным школам столичное правительство порекомендовало поступить таким же образом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Между тем, ученики с 1-5 классы с 19 октября возвращаются в школы.

«Правительство Москвы рекомендует негосударственным образовательным организациям принять аналогичные решения», - написал в своем блоге Собянин.

Кроме того, до 1 ноября будут закрыты государственные кружки. Такая мера призвана бороться с распространениям коронавируса.

В октябре в Москве наблюдается увеличение новых случаев распространения Covid-19. Из-за этого в столице ввели ряд ограничений: москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, школьников отправили на двухнедельные каникулы, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

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Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 14 231 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 429 больных. В Москве - 4 573.

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.