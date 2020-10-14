РИАМО - 14 окт. Государственные учреждения дополнительного образования останутся закрытыми в столице до 1 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Государственные кружки закрыли на период двухнедельных каникул московских школьников. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

Также на дистанционный формат обучения возвращаются ученики 6-11 классов. А начальная школа — с первого по пятый класс — возвращается к очному обучению.

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Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.