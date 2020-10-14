РИАМО - 14 окт. В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство, это необходимо, чтобы защитить от Covid-19 учителей старшего возраста и педагогов, у которых есть хронические заболевания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников», - написал Собянин в личном блоге.

Ввести такой формат обучения планируют через две-три недели.

Собянин подчеркнул, что учителя старшего возраста до 60 лет, а также те из них, у кого есть хронические заболевания, получат приоритетный доступ к вакцине от Covid-19, когда город начнет получать ее промышленные партии.

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Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.