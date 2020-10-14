РИАМО - 14 окт. Зампредседателя Совета Безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал бесплатно раздавать россиянам лекарственные препараты по рецептам медиков, сообщает Газета.ru.

«Для этого предлагается использовать механизм обязательного лекарственного страхования», – уточняется в сообщении.

Медведев также отметил, что необходимо оказывать поддержку врачам.

Кроме того, по его мнению, в поддержке нуждаются медицинское образование и российская фармакологическая индустрия. ​