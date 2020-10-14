РИАМО - 14 окт. В Главархиве столицы хранятся документы, посвященные истории научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, с помощью которых москвичи смогут узнать интересные факты о развитии знаменитого медучреждения, сообщается на сайте мэра Москвы.

НИИ расположен в здании бывшего странноприимного дома, чьим владельцем был граф Николай Шереметев. После смерти своей жены он внес изменения в проект дома, посвятив его супруге. Таким образом, с 1850-х годов Шереметевская больница состояла из богадельни на 100 престарелых и увечных и бесплатной больницы на 50 человек. С 1860 по 1909 годы в ней оказали помощь более 1,8 миллиона человек.

«В 1923-м на базе лечебного учреждения организовали Институт неотложной помощи, которому было присвоено имя выдающегося хирурга и ученого Н.В. Склифосовского. Городская станция скорой помощи стала его отделением, именно на базе института были введены стандарты оказания первой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

В институте работало много талантливых врачей, таких как Григорий Герштейн, Василий Красинцев и знаменитый Сергей Юдин, который первым в мире применил переливание фибринолизной крови умирающему от кровотечения больному.

Кроме того, Юдин стал одним из создателей современной анестезиологии. За работу по венно-полевой хирургии он был удостоен Сталинской премии в 1942 году. Врач работал в Институте скорой помощи до самой смерти в 1954 году.

В настоящее время НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского является крупнейшим многопрофильным научно-практическим центром экстренной медицинской помощи в России.​