РИАМО - 14 окт. В Главархиве столицы хранятся документы, посвященные истории научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, с помощью которых москвичи смогут узнать интересные факты о развитии знаменитого медучреждения, сообщается на сайте мэра Москвы.
НИИ расположен в здании бывшего странноприимного дома, чьим владельцем был граф Николай Шереметев. После смерти своей жены он внес изменения в проект дома, посвятив его супруге. Таким образом, с 1850-х годов Шереметевская больница состояла из богадельни на 100 престарелых и увечных и бесплатной больницы на 50 человек. С 1860 по 1909 годы в ней оказали помощь более 1,8 миллиона человек.
В институте работало много талантливых врачей, таких как Григорий Герштейн, Василий Красинцев и знаменитый Сергей Юдин, который первым в мире применил переливание фибринолизной крови умирающему от кровотечения больному.
Кроме того, Юдин стал одним из создателей современной анестезиологии. За работу по венно-полевой хирургии он был удостоен Сталинской премии в 1942 году. Врач работал в Институте скорой помощи до самой смерти в 1954 году.
В настоящее время НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского является крупнейшим многопрофильным научно-практическим центром экстренной медицинской помощи в России.
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