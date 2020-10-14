РИАМО - 14 окт. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сказал, что перед вакцинацией от Covid-19 нельзя скрывать болезненное состояние, потому что это может стать причиной нежелательных реакций и побочных эффектов, сообщает РИА Новости.

«На этом этапе (клинических испытаний – ред.) должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — заявил Горелов.

По словам специалиста, после введения вакцины может появиться нормальная индивидуальная реакция организма. Она может проявляться в виде повышения температуры, слабости, покраснения и боли в месте инъекции.

Эксперт уточнил, что в аннотации на препарат всегда есть описание таких возможных эффектов.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована в России в августе. Ее назвали «Спутник V». ​

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