РИАМО - 14 окт. Теперь все желающие смогут совершить виртуальную прогулку по Северному речному вокзалу с помощью медиаплатформы #Москвастобой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На экскурсии расскажут интересные факты про звезду на шпиле и про процесс восстановления архитектурных элементов здания.

«В сентябре 2020 года Северный речной вокзал открылся после реставрации и сразу же завоевал популярность у горожан. Это не только современный транспортный хаб и памятник архитектуры прошлого столетия, но и благоустроенное многофункциональное городское пространство», - говорится в сообщении.

Само здание вокзала напоминает по форме двухпалубный корабль. На виртуальной экскурсии директор Музея транспорта столицы Оксана Бондаренко расскажет об историях, связанных со звездой на шпиле, о часах и даже о таинственной комнате особого назначения.

Здание Северного речного вокзала — памятник архитектуры регионального значения и один из узнаваемых символов Москвы. Работы по его реставрации стали одними из крупнейших и масштабных городских проектов за последнее десятилетие.

Территория вокзала позволяет отдыхать на нем в любое время года. На крыше установлена смотровая площадка, с которой можно посмотреть на Химкинское водохранилище. А также для посетителей доступны исторический зал ожидания и регулярно обновляемая выставка Музея транспорта Москвы.

Кроме того, на территории вокзала создан амфитеатр на 100 человек для проведения массовых мероприятий. По набережной протяженностью около 1,4 километра могут прогуливаться одновременно 2,5 тысячи человек.

Для детей специально подготовили аттракцион в виде уменьшенной копии канала имени Москвы.​