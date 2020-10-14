РИАМО - 14 окт. Компания Apple презентовала четыре новых смартфона iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max с поддержкой 5G до 3,5 Гбит/с, сообщает в среду газета «Известия».

Новые устройства представлены в пяти цветах: белом, черном, синем, зеленом и красном.

«На iPhone 12 mini можно оформить предзаказ с 6 ноября, его цена в России составит 69 990 рублей. iPhone 12 с диагональю 6,1 дюйма будет доступен с 21 октября по цене от 79 990 рублей», – уточняется в сообщении.

Оформить предзаказ на iPhone 12 Pro получится с 21 октября, он будет стоить 99 990 рублей, а на iPhone 12 Pro Max — с 6 ноября, его стоимость будет составлять 109 990 рублей. Смартфоны линейки Pro станут предлагать в четырех цветах: графитовом, серебристом, золотом и тихоокеанском синем.

Новые гаджеты поддерживают беспроводную зарядку MagSafe.

Сотрудники «Яндекс.Маркета» советуют приобретать новый iPhone в феврале или марте, потому что к этому времени стоимость устройств существенно снизится.