РИАМО - 14 окт. В столице открылся молодежный форум «Наследие», который в 2020 году пройдет в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Планируется, что в проекте примут участие около сотни студентов из ведущих вузов города. Одним из партнеров мероприятия в этом году стал Московский архитектурный институт.

«В этом году форум «Наследие» пройдет уже в третий раз. Для безопасности участников было решено выбрать онлайн-формат. Однако это не значит, что работа будет менее масштабной и интересной. Мы подготовили множество новых мероприятий и лекций, а также подключаем к форуму еще больше регионов», — рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он уточнил, что в ближайшие полтора месяца под управлением кураторов от Мосгорнаследия и МАРХИ студенты будут разрабатывать масштабные проекты реставрации и интеграции в жизнь мегаполиса ансамбля казенного винного склада на Самокатной улице.

Участников проекта разделили на шесть междисциплинарных команд для того, чтобы в каждой группе были представлены разные специальности – от реставраторов до менеджеров и юристов.

На протяжении полутора месяца студенты посетят виртуальные лекции и мастер-классы. Эксперты проведут консультации в области архитектуры, реставрации, урбанистики, истории, экономики, права, управления и социологии.

Деловая программа форума «Наследие» пройдет 24 и 25 ноября. В мероприятии также примут участие представители профессионального сообщества, органов власти и СМИ. Посетить форум в качестве слушателя смогут все желающие, достаточно пройти электронную регистрацию, которая откроется в ноябре.