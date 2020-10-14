РИАМО - 14 окт. Около 1,1 триллиона рублей было направлено из бюджета Москвы на региональные доплаты к пенсиям за 10 лет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В мегаполисе на такую доплату могут рассчитывать пенсионеры, зарегистрированные в столице больше 10 лет. Им доплачивают до величины городского социального стандарта минимальных доходов неработающих пенсионеров.

«В 2010 году городской социальный стандарт был установлен в размере 10 275 рублей, в 2020 году его размер составляет уже 19 500 рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В прошлом году размер городского социального стандарта повысили на 2 тысячи рублей. В этом году на региональные доплаты к пенсиям планируют потратить 157,4 миллиарда рублей. Получат их более 2 миллионов человек.

В этом году в Москве сохраняются все льготы и социальные выплаты. С января по сентябрь текущего года на реализацию государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» было направлено 415,6 миллиарда рублей, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.​