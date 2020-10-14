РИАМО - 14 окт. Пожарные ликвидировали возгорание на площади около 20 квадратных метров в здании на Международной улице в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в среду в 04:09. Возгорание произошло на 14-м этаже. Горела мебель.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 04:43 полностью ликвидировать загорание», – говорится в сообщении.

На период проведения работ по ликвидации загорания, люди были выведены из здания. Информации о пострадавших не поступало.