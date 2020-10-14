РИАМО - 14 окт. В рамках проекта «Московское долголетие» начались онлайн-занятия, пользователям доступны уроки по 30 направлениям - от рисования и физкультуры до мемуаристики и ландшафтного дизайна, сообщается на сайте мэра столицы.

Онлайн-занятия проводят для столичных пенсионеров свыше 600 преподавателей. По их словам, сначала приходилось непросто. Нужно было объяснять все несколько раз.

В онлайн-формате появились уникальные курсы, такие как «Вторая жизнь вещей», где научат создавать предметы интерьера из подручных средств и «История моды и прически».

«Были ситуации, когда преподаватели сами регистрировали участников в Zoom. Но те, кто остался в онлайне, нашли в таком формате свои преимущества, и мы будем его развивать», — сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Кроме того, о полезных приложениях для смартфона рассказывают на курсе «Осваиваем мобильные устройства», а на занятиях «Психология финансовой грамотности» научат приумножать сбережения.

Также пользователям доступны следующие занятия: «Фотостудия и видеостудия» и «Литературная мастерская».

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