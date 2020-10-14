РИАМО – 14 окт. Жители и гости Серпухова могут увидеть, как выглядел город в XIX веке, на фотографиях в сквере «Город С.», сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации городского округа.

«Сквер расположен напротив здания бывшей городской думы, сейчас это дом управления завода «Металлист». Еще этот сквер называют сквером ветеранов, так как недалеко от этого места расположен Серпуховский городской дом ветеранов»», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что рядом с деревьями есть ограды, на которых установлены именные таблички почетных граждан Серпухова.

«На территории сквера размещена фотоэкспозиция «Портрет Города С.». На фотографиях запечатлены храмы, здания и улицы Серпухова XIX века», - добавил собеседник агентства.

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