РИАМО - 14 окт. За последние сутки в Москве умерли еще 52 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб столицы.

Таким образом, число умерших от коронавируса в мегаполисе увеличилось до 5 739 человек.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

В октябре в Москве наблюдается увеличение новых случаев распространения Covid-19. Из-за этого в столице ввели ряд ограничений: москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, школьников отправили на двухнедельные каникулы, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

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