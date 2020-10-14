РИАМО - 14 окт. Теплая погода сохранится в Московском регионе в среду, воздух погреется до 19 градусов, что значительно выше нормы, сообщается сообщается на сайте «Метеоновости».

«При юго-восточном ветре, который подует со скоростью 3-8 метров в секунду, продолжится поступление теплого воздуха. Максимальная температура в столице 17..19, по области 14..19 градусов <...> температура воздуха останется значительно выше нормы», - говорится в сообщении.

При переменной облачности существенных осадков не ожидается.

Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит около 60%.

Для большинства метеозависимых людей, как, впрочем, и для здоровых, такие погодные условия не являются нагрузочными, предупреждают специалисты.