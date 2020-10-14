РИАМО - 14 окт. Теплая погода сохранится в Московском регионе в среду, воздух погреется до 19 градусов, что значительно выше нормы, сообщается сообщается на сайте «Метеоновости».
При переменной облачности существенных осадков не ожидается.
Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит около 60%.
Для большинства метеозависимых людей, как, впрочем, и для здоровых, такие погодные условия не являются нагрузочными, предупреждают специалисты.
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