РИАМО - 13 окт. Подмосковные школьники научатся предпринимательству, для этого запускают проект «Обучающий курс», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Курс пройдет в онлайн. К участию приглашают ребят 14-17 лет. Их научат основам стартап-проектов, тестированию идей, расскажут о бизнес-моделях и прочем.

«Благодаря этой программе у подмосковных подростков есть уникальная возможность обучиться основам предпринимательства. В 14 лет сделать первые шаги в бизнесе, запустить собственный проект – это действительно здорово!» - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Школьникам также доступны 11 видеоинтервью от молодых действующих предпринимателей в возрасте до 25 лет, в которых они рассказывают свои истории успеха и делятся ценными советами.

Самые активные участники курса получат ноутбук, смартфон и умную колонку. Присоединиться к проекту можно после регистрации на сайте.