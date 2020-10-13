РИАМО - 13 окт. Министерство экологии и природопользования Московской области поставило на кадастровый учет еще одну особо охраняемую природную территорию – государственный природный заказник «Дубравна», находящийся на территории Талдомского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Площадь особо охраняемой природной территории составляет 3 266 гектаров.

«Этот заказник уникален. При исследовании его территории выявлено более 400 видов животных и растений, в том числе 89 видов птиц. Здесь представлено практически все видовое разнообразие Подмосковья, от лишайника до бурого медведя», – сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

В Красные книги России и Московской области внесены растущие здесь два вида пальчатокоренника, морошка, дудник, осока, уснея и фиалка топяная. Среди краснокнижных животных здесь обитают серый журавль, обыкновенный осоед, черный коршун, длиннохвостая неясыть, обыкновенная гадюка, обыкновенный уж, прыткая ящерица, бурый медведь, речная выдра, рысь.

Режим особой охраны заказника запрещает строительство и прокладку дорог, разработку месторождений полезных ископаемых, передвижение транспорта вне лесных дорог и другие виды деятельности, угнетающие ценные экосистемы.