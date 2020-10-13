РИАМО - 13 окт. Движение поездов на Замоскворецкой линии метро ввели в график, ранее там были увеличены интервалы движения из-за проверки поезда, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ранее на участке ветки от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая» были увеличены интервалы движения поездов. На станции «Театральная высадили пассажиров одного поезда, состав убрали с линии для проверки.

«Движение на Замоскворецкой линии введено в график», - говорится в сообщении.