РИАМО - 13 окт. Собственники промышленных площадок отныне могут оставить заявку на включение своих объектов в реестр недвижимости, доступной для аренды и покупки на инвестиционном портале города Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Подбор площадок и земли для размещения производства на территории столицы — востребованная услуга, которую оказывает Агентство промышленного развития Москвы, в год оно обрабатывает более 120 подобных обращений производителей. Так, с 2017 года при поддержке агентства в Москве локализовано 34 высокотехнологичных промышленных предприятия», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что общий объем вложенных промышленными предприятиями инвестиций составил 17 миллиардов рублей. удалось создать 3,2 тысячи рабочих мест.

«Благодаря новому функционалу база данных свободных промышленных площадок Москвы будет обновляться быстрее, а также расширится выбор локаций», – подчеркнул Ефимов.

Услуга предоставляется промышленным компаниям, планирующим локализацию либо расширение производства на территории Москвы. Площадку выбирают исходя из требований, обозначенных инвестором. Для размещения своего предложения на инвестиционном портале потребуется оставить заявку на включение в реестр.

«Сотрудники Агентства промышленного развития города Москвы свяжутся с заявителем, проведут верификацию и осмотр производственного блока. Объекты, отвечающие требованиям законодательства и инженерии, войдут в реестр, а остальным будет выдан мотивированный отказ. После устранения недостатков отклоненную ранее заявку можно будет подать повторно», — отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Инвестиционный портал Москвы заработал в 2014 году для повышения эффективности взаимодействия города и бизнеса.