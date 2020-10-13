РИАМО - 13 окт. В театре «Геликон-опера» прошла торжественная церемония открытия Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, говорится в сообщении оргкомитета соревнования.

На церемонии открытия побывали финалисты чемпионата, члены наблюдательного совета, оргкомитета и амбассадоры, в числе которых министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и другие.

«В первую очередь, хотелось бы поздравить 157 счастливых финалистов с тем, что вы сегодня оказались здесь, и у вас есть возможность вживую показать свое мастерство», - сказал Фальков.

Он добавил, что чемпионат - прекрасная возможность реализоваться и стать наставниками для следующих поколений молодых ребят.

Церемония прошла в экспериментальном формате — главная сцена и зрительный зал театра поменялись местами. Все зрители расположились на сцене, а артисты и ведущий мероприятия — в зрительном зале.

Такое решение позволило подчеркнуть уникальность чемпионата ArtMasters — он призван объединить талантливых людей, без которых сложно представить какой-либо современный культурный продукт.