РИАМО - 13 окт. Порядка тонны овощей и фруктов продано на «Ценопаде» в Зарайске, социальная ярмарка прошла в выходные, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На «Ценопаде» организовали 30 торговых мест.

«До конца года запланировано к проведению еще 10 «Ценопадов» в городских округах: Ступино, Истра, Красногорск, Богородский, Ленинский, Мытищи, Реутов, Химки, Чехов, Раменский», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В категорию «ценопадный продукт» попали картофель, лук, помидоры, перец, кабачки, хурму, мандарины и многое другое. Всего — 28 наименований товаров.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались овощи и фрукты. Также высоким интересом пользовалась молочная продукция, мясные и колбасные изделия. Хорошо покупали также мед, сухофрукты и кондитерские изделия.