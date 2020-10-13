РИАМО - 13 окт. Пассажиров высадили из одного поезда на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии, состав убрали с линии для проверки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ранее между станциями «Новокузнецкая» и «Белорусская» увеличили интервалы движения поездов для проверки состава.

«Движение на Замоскворецкой линии уже вводится в график», - говорится в сообщении.

Дептранс Москвы также опроверг информацию о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме. Движение поездов осуществляется на всех линиях подземки.