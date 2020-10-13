РИАМО - 13 окт. Подмосковный спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал серебро чемпионата Европы по гребле, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Чемпионат проходил в польском городе Познань с 9 по 11 октября.

«Подмосковному спортсмену Алексею Чувашеву удалось стать одним из сильнейших в Старом Свете. Он представлял не только свой регион, но и всю страну и более чем достойно сражался с другими выдающимися европейскими спортсменами», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что серебряная медаль чемпионата Европы является результатом упорных тренировок, воли к победе и неугасаемого спортивного азарта.

«Желаю ему поддерживать свой высокий уровень», - сказал Терюшков.

У всех спортсменов чемпионата было поражение опорно-двигательного аппарата. В мужском одиночном заезде в категории PR1 M1X Чувашев уступил лишь чемпиону мира Роману Полянскому, выступающему за сборную Украины.