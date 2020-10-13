РИАМО - 13 окт. С начала октября по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области в 18 муниципальных образованиях региона было устранено 34 нарушения в содержании наземных частей теплотрасс, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С начала летнего периода и до окончания отопительного сезона Госадмтехнадзором Московской области проводится плановое целевое мероприятие «Теплотрасса» – наблюдение за соблюдением норм и правил содержания и подготовки к зиме тепловых пунктов, котельных, наземных частей линейных сооружений и коммуникаций», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он уточнил, что инспекторы Госадмтехнадзора проверяют содержание наружной изоляции наземных линий теплосети, люки смотровых колодцев, наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс.

Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Зарайск, Орехово-Зуевский, Серпухов, Кашира, Ступино, Воскресенский, Балашиха, Жуковский.

По всем выявленным нарушениям выданы предписания, сроки исполнения которых находятся на контроле. Работа продолжается.