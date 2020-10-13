РИАМО - 13 окт. Энергетики компании «Россети Московский регион» впервые обеспечили электроснабжением церковь Воскресения Словущего в селе Карпово Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

Сотрудники филиала «Северные электрические сети» построили все необходимое за две недели.

«В рамках договора по технологическому присоединению церкви энергетики возвели трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, установили трансформатор мощностью 40 кВа. Класс напряжения электрических сетей, по которым осуществлено технологическое присоединение, – 0,4 кВ. Основным источником питания храма стала подстанция 110 кВ «Юрьево», – уточняется в сообщении.

Церковь Воскресения Словущего, уничтоженную в Смутное время, восстановили в 1744 году на средства Московского Богоявленского монастыря. В советское время храм неоднократно закрывали, но по настоятельным требованиям прихожан вновь открывали. В январе 1938 года храм был закрыт окончательно.

В 2002 году он был возвращен Православной церкви в сильно разрушенном состоянии. Восстановительные работы в храме продолжаются.