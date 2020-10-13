РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Три случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за минувшие сутки, с начала пандемии в округе выявили 4420 случаев Covid-19, говорится в сообщении оперштаба Московской области по ситуации с коронавирусом.
«420 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за минувшие сутки. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 4420 (плюс три)», - говорится в сообщении.
С начала пандемии в Московской области выявлен 78 251 случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 426 человек. Выздоровели и выписались 58 967 человек.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых управлением Роспотребнадзора по региону.
В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.
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Текстовая трансляция
13 ОКТЯБРЯ
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