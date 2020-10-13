РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Фильм «Стрельцов» режиссера Ильи Учителя удостоен Гран-при фестиваля спортивного кино в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Церемония закрытия XVIII Международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski состоялась во Дворце культуры «Подмосковье» во вторник.

«Вспоминаю свое детство. В спорт я пришел на фильме «Хоккеист». Наверное, и после этого фильма многие ребятишки тоже придут в спорт. Гран-при – «Стрельцов!», - сказал советский хоккеист, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Владимир Мышкин.

Фильм повествует о судьбе звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова.

Награду режиссеру фильма Илье Учителю Мышкин вручил совместно с президентом кинофорума, трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира Ириной Родниной.

«Я очень благодарен этому фестивалю. Никогда не думал, что первый мой главный приз будет на фестивале спортивного кино. Это очень почетно», - сказал Учитель.

На фестивале также вручили награды в номинациях «Лучший дебют», «Лучший герой», «Сильные духом», «Лучшая режиссура», «Лучший документальный фильм», «Лучший художественный фильм», «Олимпийские ценности».

Впервые на кинофестивале вручили приз за лучший сериал, им признан «В созвездии Стрельца», повествующий, как и лента-победитель, о нападающем сборной СССР, «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове.

Специального приза за лучшую операторскую работу удостоен фильм «На одном вдохе вокруг земли». Приз зрительских симпатий получил фильм «Человек, который умел летать», а специальный приз жюри – лента «В погоне за ветром».