РИАМО - 13 окт. Движение поездов на Замоскворецкой линии метро вводится в график после того, как на участке ветки были увеличены интервалы движения составов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ранее на участке от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая» были увеличены интервалы движения поездов для проверки состава.

«Движение поездов на Замоскворецкой линии вводится в график», - говорится в сообщении.