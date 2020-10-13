РИАМО - 13 окт. Жители Московской области с начала октября 25 раз обратились в Главгосстройнадзор региона через портал «Добродел» по вопросам объектов самовольного строительства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По трем объектам в Мытищах, Чехове и Химках был подтвержден факт самовольности, по ним в администрации муниципалитетов направлены уведомления для проведения дальнейших мероприятий», — говорится в сообщении.

По 17 объектам ведутся проверки. Если объекты признают самовольными, по ним также будут направлены соответствующие документы в органы местного самоуправления.

«Мы проводим большую работу по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства, и хорошо, что в эту работу вовлечены наши жители», — отметил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Он отметил, что каждое обращение, поступившее от жителей, специалисты отрабатывают с выездом на место и в случае подтверждения самовольности объекта берут его в работу до решения вопроса по его ликвидации.