РИАМО - 13 окт. Эксперты разработали памятку о том, как определить, что телефонный звонок совершил мошенник, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Памятку разработали Банк России совместно с правоохранительными органами.

«Настоящий сотрудник банка никогда не будет спрашивать у гражданина код из СМС, PIN-код, номер банковской карты или CVC-код c оборотной стороны карты», — говорится в сообщении.

Если собеседник пытается вызвать чувство страха, предлагает получить легкие деньги и не дает времени подумать и посоветоваться с близкими, то это мошенник.

При поступлении такого звонка нужно прекратить разговор и положить трубку. При желании можно обратиться в банк и узнать о сохранности счетов. Не нужно делать обратных звонков по входящему номеру, телефон банка лучше набрать вручную.

Если со счета были несанкционированно переведены деньги, то банк имеет право приостановить эту операцию на срок до двух суток. Об этом банк предупредит по телефону, через СМС-сообщение или push-уведомление в мобильном приложении банка. Если клиент подтвердит операцию, то ее разблокируют. Если с клиентом не удалось связаться, то операцию проведут через два дня.

Если владелец карты сам сообщил данные счета, то банк не должен компенсировать украденные средства.

«Специалисты ГУРБ ведут ежедневный мониторинг новых видов мошенничества, в том числе появляющихся и в других регионах. Наша задача - своевременно предупредить жителей Московской области о сферах и новых способах мошеннических действий, чтобы не допустить подобного в Подмосковье», - отметил зампред правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.