РИАМО - 13 окт. В первые недели октября пассажиропоток в автобусах «Мострансавто» снизился на 9% по сравнению с показателями за аналогичный период в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы компании.

По постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, для предотвращения роста заболеваемости Covid-19 местным работодателям рекомендовали перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы. Пожилым жителям и больным хроническими заболеваниями также посоветовали оставаться дома.

«Одно из самых заметных сокращений произошло в категории льготных поездок по социальным картам жителя Подмосковья и москвича: снижение составило почти 10%», - говорится в сообщении.

Подобные изменения случились и в сегменте трансакций, совершенных с применением транспортных карт «Стрелка», а также бесконтактных банковских карт.

Суммарно с начала октября жители и гости Московской области воспользовались автобусами организации свыше 12,6 миллиона раз.