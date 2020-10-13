РИАМО - 13 окт. В Подмосковье закончилось действие ограничений на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Эта мера была введена в связи с осложнением пожарной обстановки в лесах и установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни.

«В филиалах лесничеств ГКУ Московской области «Мособллес» было усилено патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ Московской области «Центрлесхоз» организовано ежедневное дежурство ответственных лиц», – говорится в сообщении.

Кроме того, была создана система контрольно-пропускных пунктов, все силы и средства пожаротушения были приведены в состояние готовности к тушению лесных пожаров, организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог.

За время действия недельных ограничений на территории лесного фонда Подмосковья было обнаружено и ликвидировано 15 пожаров на общей площади 67,27 гектара. В их тушении было задействовано 210 человек личного состава лесопожарных служб и 106 единиц техники.

Все пожары ликвидированы. Ущерба населенным пунктам и объектам экономики удалось избежать. В некоторых лесничествах по-прежнему сохраняется высокий класс пожарной опасности.