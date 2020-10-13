РИАМО - 13 окт. В столичном районе Кузьминки до конца 2020 года сдадут в эксплуатацию дом по программе реновации, здание возводят по индивидуальному проекту, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Дом появится по адресу: Волгоградский проспект, владение 163.

«Жилой монолитный дом возводится по индивидуальному проекту, это двухсекционное здание переменной этажности (10-13 этажей). На фасадах здания, отделанных пиленым фасадным кирпичом, установят корзины под кондиционеры», — говорится в материале.

В доме оборудовали систему контроля и учета потребления энергоресурсов. У жителей будет подземная одноуровневая парковка. На первом этаже не будет квартир, там разместятся вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, зона почтовых ящиков и другие помещения.

В доме будет 105 квартир: 21 однокомнатная, 64 двухкомнатные и 20 трехкомнатных. Четыре квартиры обустроят специально для маломобильных групп населения – расширят коридоры, установят специальную сантехнику.

Пространство возле дома благоустроят, обустроят газоны и цветники, посадят деревья и кустарники. Также будут сделаны детская игровая и спортивная площадки.

«В рамках программы реновации в Кузьминках предусмотрено строительство семи детских садов, четырех школ, двух поликлиник, организации дополнительного образования, двух физкультурно-оздоровительных комплексов, ледового дворца, спортивно-оздоровительного комплекса, трех центров предоставления госуслуг», — отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.