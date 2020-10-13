РИАМО - 13 окт. Объявлен аукцион на благоустройство пешеходной зоны в городском округе Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство пешеходной зоны между улицей Новлянская и набережной реки Москва в Воскресенске», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Извещение о проведении аукциона в электронном формате опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Благоустройство проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Оно будет финансироваться за счет средств бюджета городского округа Воскресенск.​