РИАМО - 13 окт. Два подмосковных предпринимателя при содействии регионального фонда внешнеэкономической деятельности (ВЭД) нашли новых партнеров за рубежом и заключили экспортные контракты на сумму свыше 6 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, один ИП будет предоставлять услуги перевода хорватской компании, а второй поставлять ГНСС-приемники в Индию.

«У малого и микробизнеса зачастую нет ресурсов для активной работы с потенциальными партерами за рубежом. Поэтому выход на экспортные рынки для таких предприятий затруднителен. Фонд поддержки ВЭД Московской области помогает нашим предпринимателям преодолеть эти барьеры и выйти на разбуженные рынки. В этом году при содействии фонда новые контракты заключили уже почти 310 подмосковных компаний МСП», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Фонд поддержки ВЭД Подмосковья часто оказывает помощь в поиске и подборе иностранных партнеров. Только в этом году заявки подали 70 подмосковных компаний, 29 из них уже заключили экспортные контракты.

Кроме этого, фонд помогает предприятиям выйти на экспорт за счет организации участия в международных выставках, вывода продукции компаний на международные электронные площадки и других услуг. С полным перечнем возможностей фонда можно ознакомиться на официальном сайте организации.

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