РИАМО - 13 окт. Более 1 тысячи специалистов в сфере культуры из Подмосковья прошли обучение в рамках национального проекта «Культура», регион участвует в реализации федерального проекта «Творческие люди», который способствует подготовке кадров для учреждений культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«В 2020 году обучение на курсах повышения квалификации в ведущих вузах страны за счет федерального бюджета прошли больше тысячи специалистов сферы культуры и искусства региона», - говорится в сообщении.

Обучение проходили преподаватели детских школ искусств, колледжей, домов культуры. Они учились в Российской академии музыки имени Гнесиных, в Российском институте театрального искусства ГИТИС и в Московском государственном институте культуры.

Также им были доступны образовательные программы Краснодарского государственного института культуры и Дальневосточного государственного института искусств.

Применение дистанционных технологий позволило специалистам региона повысить свои компетенции для работы в интересах жителей Подмосковья.