РИАМО - 13 окт. До конца 2020 года в Московской области из аварийного жилья переселят 1815 человек, в текущем году на переселение граждан запланирован объем финансирования в 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики провел расширенное заседание, в ходе которого обсудил вопрос переселения граждан из аварийного жилья.

«Начальник управления программ ликвидации аварийного жилья министерства строительного комплекса Московской области Константин Лапин отметил, что в настоящее время расселяется жилье, признанное аварийным до 2017 года», - говорится в сообщении.

Общий объем запланированного финансирования программы — 15,8 миллиарда рублей. Всего до конца 2025 года планируется расселить 371 тысячу квадратных метров аварийного жилищного фонда. Программа реализуется в 46 городских округах.

На этот год запланировано расселение 45,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Всего за этот год планировалось переселить 2,8 тысячи граждан. На сегодняшний день уже расселено 15,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья и 985 граждан.

По словам Лапина, на сегодня уже введены в эксплуатацию объекты на 13,7 тысячи квадратных метров, завершено строительство и готовятся к вводу в эксплуатацию дома на 11,1 тысячи квадратных метров.