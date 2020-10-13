РИАМО - 13 окт. За последние сутки в Московской области выявили 420 новых случаев коронавируса, за весь период в регионе выявили 78 251 случай Covid-19, сообщает региональный штаб по ситуации с инфекцией.
За сутки в Подмосковье скончались девять человек с коронавирусом. С начала пандемии умерли 1 426 человек.
В рамках мер по борьбе с Covid-19 жителям Подмосковья старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано по возможности оставаться дома.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на то, что необходимо принять все меры, чтобы избежать введения карантина в регионе. Он подчеркнул, что важно соблюдать все введенные требования и стандарты.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
13 ОКТЯБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Вакцину от Covid‑19 «Спутник V» будут испытывать на добровольцах старше 60 лет. В испытаниях задействуют 110 человек.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- В Роспотребнадзоре заявили, что очное обучение в школах почти всех регионов РФ безопасно. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, дети полностью защищены, «проходят фильтры на входе».
- Фонд коек для пациентов с Covid‑19 в России занят почти на 90%. Перепрофилирование коек в РФ является самым лучшим вариантом для создания новых мест для зараженных.
- Столичным работодателям разъяснили детали перевода сотрудников на удаленку. Если организация действует также в других субъектах РФ, требование о 30% распространяется только на сотрудников, работающих в Москве.
- Режим работы московских судов изменили из‑за Covid‑19. Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен.
- В Роспотребнадзоре не хотят блокировать экономику из‑за Covid‑19.
- Медицинскую маску в госаптеках Подмосковья можно купить за 5 рублей. Антисептики продаются в аптеках в достаточном количестве.
- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.
- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.
- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.
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