РИАМО - 13 окт. За последние сутки в Московской области выявили 420 новых случаев коронавируса, за весь период в регионе выявили 78 251 случай Covid-19, сообщает региональный штаб по ситуации с инфекцией.

За сутки в Подмосковье скончались девять человек с коронавирусом. С начала пандемии умерли 1 426 человек.

В рамках мер по борьбе с Covid-19 жителям Подмосковья старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано по возможности оставаться дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на то, что необходимо принять все меры, чтобы избежать введения карантина в регионе. Он подчеркнул, что важно соблюдать все введенные требования и стандарты.

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Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вакцину от Covid‑19 «Спутник V» будут испытывать на добровольцах старше 60 лет. В испытаниях задействуют 110 человек.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Роспотребнадзоре заявили, что очное обучение в школах почти всех регионов РФ безопасно. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, дети полностью защищены, «проходят фильтры на входе».

- Фонд коек для пациентов с Covid‑19 в России занят почти на 90%. Перепрофилирование коек в РФ является самым лучшим вариантом для создания новых мест для зараженных.​​

- Столичным работодателям разъяснили детали перевода сотрудников на удаленку. Если организация действует также в других субъектах РФ, требование о 30% распространяется только на сотрудников, работающих в Москве.

- Режим работы московских судов изменили из‑за Covid‑19. Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен.

- В Роспотребнадзоре не хотят блокировать экономику из‑за Covid‑19.

Опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран … позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики Глава Роспотребнадзора Анна Попова

- Медицинскую маску в госаптеках Подмосковья можно купить за 5 рублей. Антисептики продаются в аптеках в достаточном количестве.

- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.

- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.



- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.