РИАМО - 13 окт. На сопровождение в центр содействия строительству при правительстве Подмосковья за неделю поступил 41 проект, из которых 23 проекта представляют крупный бизнес и 18 – малый, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В сегменте крупного бизнеса поступили проекты восьми производственных корпусов сельхозкомплекса площадью участка 608 гектаров в Одинцовском городском округе, проект спорткомплекса с гостиницей и подземным паркингом на 1,3 гектара в Ленинском округе, проект мясоперерабатывающего производства на 2 гектара в Солнечногорске, проект автозаправки на 16 рабочих мест, проекты двух тепличных комплексов на 18 гектарах в Мытищах.

«Среди проектов малого бизнеса можно отметить торговый центр на 0,1 гектара из Ступина, многофункциональный центр на 0,9 гектара из Красногорска», – говорится в сообщении.

Кроме того, поступили проекты складов на 0,6 гектара в Химках и на 0,25 гектара в Раменском округе, проекты гостиницы, кафе, офиса на 0,1 гектара и магазина на 0,5 гектара в Солнечногорске.