РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Представители всех 85 регионов России принимали участие в фестивале спортивного кино в подмосковном Красногорске за 18 лет его существования, сообщила президент кинофорума Krasnogorski Ирина Роднина.

Церемония закрытия XVIII Международного фестиваля спортивного кино проходит во Дворце культуры «Подмосковье» в подмосковном Красногорске во вторник.

«80 фильмов-участников – это говорит само за себя. Это и художественные, и документальные фильмы. Уровень из года в год растет, появилось много новых режиссеров, которые с удовольствием работают в области спорта. За все эти годы все 85 регионов нашей страны принимали участие в нашем фестивале», - сказала Роднина.

Она отметила, что у истоков фестиваля стояли бывший глава Красногорского района Борис Рассказов и легендарный хоккеист, живший в Красногорске, Владимир Петров.

«Появились спортивные художественные фильмы, чего не было на первых фестивалях. И эти фильмы становятся лидерами по прокату! В этом плане мы развиваемся успешно», - подчеркнула Роднина.

Ведущий церемонии закрытия кинофестиваля Дмитрий Губерниев отметил, что в нынешнем году следить за мероприятиями фестиваля и смотреть фильмы можно было в режиме онлайн.

«Жители всех регионов России воспользовались этой возможностью и определили своих фаворитов», - отметил Губерниев.

Победителей наградят в 8 номинациях, кроме того, будут вручены гран-при и специальный приз жюри.